Sull'imbarcazione c'erano circa 400 passeggeri, e sono in centinaia a essere ancora dispersi

Una barca si è capovolta dopo aver preso fuoco in un fiume nel nord-ovest del Congo, causando la morte di almeno 50 persone. Centinaia i dispersi. Lo ha riferito un funzionario locale. Decine di persone, inoltre, sono state salvate dopo l’incidente, che è avvenuto martedì notte sul fiume Congo, molte delle quali con gravi ustioni. Le ricerche dei dispersi sono in corso, con squadre di soccorso supportate dalla Croce Rossa e dalle autorità provinciali. La barca di legno motorizzata, con circa 400 passeggeri a bordo, ha preso fuoco vicino alla città di Mbandaka, ha dichiarato Compétent Loyoko, commissario del fiume, all’Associated Press. L’imbarcazione, denominata HB Kongolo, era partita dal porto di Matankumu diretta verso il territorio di Bolomba. Circa 100 sopravvissuti sono stati portati in un rifugio improvvisato presso il municipio di Mbandaka. I feriti con ustioni sono stati trasportati negli ospedali locali.

