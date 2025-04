Giornalista e fotografo bloccati nonostante un giudice abbia dichiarato illegittima la "ritorsione" di Trump contro l'agenzia che ha scelto di non rinominare il Golfo del Messico

Nonostante un’ordinanza del tribunale, l’amministrazione Trump ha impedito ieri a un giornalista e a un fotografo di Associated Press di seguire la conferenza stampa nello Studio Ovale tra il presidente Donald Trump e il presidente di El Salvador Nayib Bukele.

Meno di una settimana fa il giudice federale Trevor N. McFadden aveva affermato che l’amministrazione dovrebbe smettere di negare ad Ap l’accesso agli eventi come ritorsione per la decisione del notiziario di non rinominare il Golfo del Messico. Il team di Trump ha presentato ricorso contro la decisione, ma sia l’amministrazione cheAp stanno discutendo in tribunale se la sentenza di McFadden debba avere effetto prima che siano esauriti i ricorsi.

Sempre nella giornata di ieri due fotografi di Ap sono stati ammessi a un evento in onore della squadra di football campione dell’Ohio State nel più spazioso South Lawn, ma un giornalista dell’agenzia testuale è stato respinto.

Da metà febbraio, ai giornalisti e ai fotografi dell’Ap è stato impedito di partecipare agli eventi nello Studio Ovale, dove il presidente Donald Trump si rivolge spesso ai giornalisti, e sull’Air Force One. Associated Press ha avuto accesso sporadico altrove e copre regolarmente i briefing della portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

