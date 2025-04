L'inviato speciale di Trump a Kiev ha detto che "ci è voluto un po' per arrivare a questo punto"

L’inviato speciale del presidente Donald Trump ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin è aperto a un accordo di “pace permanente” con l’Ucraina. In un’intervista televisiva rilasciata ieri sera a Fox News, Witkoff ha detto di credere che un accordo di pace stia “emergendo” e che due importanti consiglieri di Putin, Yuri Ushakov e Kirill Dmitriev, hanno partecipato all'”incontro stimolante”.

“La richiesta di Putin è di raggiungere una pace permanente qui. Quindi, al di là del cessate il fuoco, abbiamo ottenuto una risposta”, ha aggiunto Witkoff, “ci è voluto un po’ per arrivare a questo punto” ma “penso che potremmo essere sul punto di realizzare qualcosa che sarebbe molto, molto importante per il mondo intero”.

L’accordo riguarda “i 5 territori”

L’accordo di pace in Ucraina discusso con il presidente russo Vladimir Putin riguarda “i cosiddetti cinque territori“. Lo ha affermato l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff in un’intervista a Fox News, facendo riferimento, senza nominarli, probabilmente alla Crimea, annessa illegalmente dalla Russia nel 2014, e alle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, attualmente parzialmente occupate.

“Ma c’è molto di più”, ha aggiunto, “ci sono i protocolli di sicurezza, non c’è la Nato, l’articolo 5 della Nato, insomma, ci sono solo un sacco di dettagli allegati”. L’articolo 5 è il principio dell’alleanza Nato in base al quale un attacco contro un membro è trattato come un attacco a tutti i membri, con una risposta coordinata. Witkoff ha aggiunto: “È una situazione complicata…radicata in… alcuni aspetti davvero problematici che stanno accadendo tra i due Paesi e penso che potremmo essere sull’orlo di qualcosa che sarebbe molto, molto importante per il mondo in generale”.

