Spari e caos in diversi istituti penitenziari

Nella notte in diverse prigioni francesi sono stati sparati colpi di arma da fuoco e appiccati incendi. Lo ha appreso l’emittente Bfmtv dal ministero della Giustizia. A Luynes (regione del Centro-Valle della Loira) sono stati bruciati veicoli nel parcheggio della prigione, come è accaduto a Valence dove un individuo a bordo di uno scooter ha dato fuoco alle auto davanti alla prigione.

A Tolone il fuoco delle armi automatiche ha preso di mira il cancello della prigione, mentre a Marsiglia, diversi veicoli sono stati incendiati in una strada del 13° arrondissement. Secondo quanto riferito da diversi sindacati carcerari, da diversi giorni davanti agli istituti vengono trovati veicoli bruciati. Secondo una fonte vicina al caso, questi attacchi sono coordinati.

Si dice che siano stati pianificati in risposta alla creazione di prigioni di massima sicurezza e, più specificamente, in risposta alla strategia del ministero della Giustizia contro il traffico di droga. Il ministro Gérald Darmanin è atteso nel carcere di Tolone oggi pomeriggio per parlare di questi eventi e offrire il suo sostegno alle guardie penitenziarie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata