La star della musica merengue tra le oltre 200 vittime

A Santo Domingo si sono svolte le commemorazioni di alcune delle persone rimaste uccise nel crollo del tetto in famoso locale notturno della Repubblica Dominicana. I fan hanno seguito in motocicletta il corteo funebre della star della musica merengue Rubby Perez, tra le oltre 200 vittime e che si stava esibendo al Jet Set al momento della tragedia, per le strade della capitale.

