Centinaia di fedeli cattolici filippini si sono riuniti nella chiesa di Santa Ana a Manila, nota anche come parrocchia di Nostra Signora degli Abbandonati, per celebrare la Domenica delle Palme, che segna l’inizio della Settimana Santa. Nelle Filippine milioni di persone affollano le chiese per osservare l’inizio della Settimana Santa. La maggior parte dei fedeli porta rami di palma che vengono benedetti dai sacerdoti.

