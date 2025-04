Il generale americano Keith Kellogg parla della possibilità della divisione del Paese. Su X: “Mi riferivo a zone di responsabilità per gli alleati”

L’Ucraina potrebbe essere divisa come Berlino dopo la Seconda guerra mondiale. Lo ha suggerito l’inviato di Donald Trump a Kiev, il generale Keith Kellogg, in un’intervista al Times, suggerendo che il Paese potrebbe essere diviso in zone di controllo, con truppe britanniche e francesi come parte di una “forza di rassicurazione” a ovest e le forze di Mosca a est.

“Potrebbe quasi far sembrare quello che è successo con Berlino dopo la Seconda guerra mondiale, quando c’erano una zona russa, una zona francese e una zona britannica”, ha aggiunto, “tra di esse ci sarebbero le forze ucraine e una zona smilitarizzata, ma gli Stati Uniti non fornirebbero forze di terra”.

Lo stesso Kellogg, dopo la pubblicazione dell’intervista ha affermato di essere stato “travisato” dal Times. “Mi riferivo a una forza di resilienza post-cessate il fuoco a sostegno della sovranità dell’Ucraina”, ha scritto in un post sul social X, “nelle discussioni sulla spartizione, mi riferivo ad aree o zone di responsabilità per una forza alleata (senza truppe statunitensi). Non mi riferivo a una spartizione dell’Ucraina”.

The Times article misrepresents what I said. I was speaking of a post-cease fire resiliency force in support of Ukraine’s sovereignty. In discussions of partitioning, I was referencing areas or zones of responsibility for an allied force (without US troops). I was NOT referring… https://t.co/wFBcEVjxtO

— Keith Kellogg (@generalkellogg) April 11, 2025