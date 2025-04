Il post su Truth prima dell'annuncio dello stop di 90 giorni sui dazi. I democratici chiedono al Congresso di indagare su eventuale insider trading

All’indomani dell’annuncio di Donald Trump che ha deciso di sospendere per 90 giorni i dazi reciproci da lui voluti, il parlamentare democratico americano Adam Schiff ha chiesto al Congresso di indagare se il presidente abbia commesso insider trading o manipolazione del mercato. “Farò del mio meglio per scoprirlo”, ha detto Schiff, senatore californiano, al Time.

Trump is creating giant market fluctuations with his on-again, off-again tariffs.

These constant gyrations in policy provide dangerous opportunities for insider trading.

Who in the administration knew about Trump’s latest tariff flip flop ahead of time? Did anyone buy or sell…

— Adam Schiff (@SenAdamSchiff) April 9, 2025