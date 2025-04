L'invio del presidente americano su Truth: "Non aspettate, fatelo ora!"

Donald Trump invita le aziende a spostarsi negli Stati Uniti. “Questo è un ottimo momento per trasferire la vostra azienda negli Stati Uniti d’America, come stanno facendo Apple e tante altre imprese, in numeri record. Zero dazi, autorizzazioni elettriche quasi immediate. Nessun ritardo ambientale. Non aspettate, fatelo ora!”, ha scritto su Truth il presidente americano.

Tensione tra Trump e Xi Jinping

Le parole del capo della Casa Bianca continuano a far discutere e ad alimentare la tensione con la Cina. Il tycoon, infatti, ha deciso di aumentare i dazi nei confronti di Pechino raggiungendo una tariffa complessiva del 104%. Il presidente cinese Xi Jinping ha subito replicato aumentando i dazi all’84% sui beni provenienti dagli Usa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata