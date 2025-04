Solo l'Ungheria ha votato contro

L’Unione Europea dà il via libera ai ‘controdazi‘. Il Comitato Barriere Commerciali, in seno alla Commissione europea, ha appena approvato le contromisure dell’Ue proposte dalla Commissione come risposta ai dazi Usasu acciaio e alluminio.

Tariffe Ue al 25%

Gli Stati hanno votato il regolamento attuativo che introduce tariffe al 25%, secondo le regole della cosiddetta Comitologia, la procedura di adozione degli atti della Commissione. Solo l’Ungheria ha votato contro. Le misure si applicheranno in tre tranche: la prima dal 15 aprile, la seconda dal 16 maggio e una parte residua dal primo dicembre. Si tratta di quattro liste di contromisure UE, la prima delle quali sarà in vigore già da mercoledì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata