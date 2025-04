Il presidente Zelensky: "Pericoloso il silenzio del Cremlino che uccide i bambini"

Nel giorno di lutto nazionale per la strage dei bambini a Kryvyi Rih, la Russia ha intensificato gli attacchi contro l’Ucraina, colpendo anche la capitale Kiev. I bombardamenti hanno causato vittime e danni significativi.

Trump: “Non sono felice di bombardamenti russi”

“Non sono felice di quello che sta accadendo con i bombardamenti, stanno bombardando come pazzi”. Lo ha detto Donald Trump in riferimento alla situazione in Ucraina. “È una cosa orribile”, ha aggiunto il presidente Usa.

Zelensky: “Nostro esercito presente in regione russa Belgorod”

Le Forze Armate ucraine sono presenti nella regione russa di Belgorod. Lo ha dichiarato ieri sera il presidente Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riporta il Kyiv Independent, Zelensky ha spiegato che il comandante in capo Oleksandr Syrskyi ha confermato la presenza militare dell’Ucraina negli Oblasti di Belgorod e Kursk. Syrskyi ha riferito “del fronte, della nostra presenza a Kursk e della nostra presenza a Belgorod. Continuiamo a condurre operazioni attive nelle zone di confine in territorio nemico, e questo è assolutamente giusto – la guerra deve tornare da dove è venuta”, ha aggiunto i presidente ucraino. “Grazie all’intera operazione Kursk, siamo riusciti ad allentare la pressione su altre parti del fronte, in particolare nell’Oblast’ di Donetsk. È assolutamente fondamentale continuare a distruggere le attrezzature russe e tutta la logistica utilizzata dagli occupanti lungo il fronte”, ha concluso.

