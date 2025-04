Il presidente americano: "La condizione è che affrontino i loro deficit commerciali con gli Stati Uniti"

Donald Trump ha dichiarato di essere disponibile a negoziare sui dazi Usa, a condizione che i Paesi affrontino i loro deficit commerciali con gli Stati Uniti. “Voglio risolvere il problema del deficit che abbiamo in Cina, con l’Unione Europea e altre nazioni, e loro dovranno farlo. E se vogliono parlarne, sono aperto a parlarne“, ha detto il presidente americano a bordo dell’Air Force One.

I dazi Usa e le trattative con gli altri Paesi

La Cnn ha riferito che l’amministrazione repubblicana è impegnata attivamente in trattative con Israele, Vietnam e India sulla possibilità di accordi commerciali su misura; il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu incontrerà il tycoon alla Casa Bianca lunedì per colloqui diretti. Ma quando gli è stato chiesto dell’esempio del Vietnam e della potenziale revoca dei dazi, il consigliere senior di Trump per il commercio e la produzione, Peter Navarro, ha dichiarato domenica mattina che il governo non stava negoziando.

Trump: “Non c’è inflazione e Usa guadagnano miliardi dollari a settimana”

Intanto il numero uno di Washington continua a difendere le sue scelte e rassicura gli americani. “I prezzi del petrolio sono in calo, i tassi di interesse sono in calo (la lenta Fed dovrebbe tagliare i tassi), i prezzi dei prodotti alimentari sono in calo, non c’è inflazione e gli Usa, abusati da tempo, stanno guadagnando miliardi di dollari a settimana dai Paesi abusanti con le tariffe già in vigore”, ha scritto su Truth riferendosi ai dazi Usa.

Trump: “Cina abusatrice, suoi mercati stanno crollando”

I mercati della Cina, “la più grande abusatrice di tutti”, stanno “crollando” nonostante “abbia appena aumentato le sue tariffe del 34%, in aggiunta alle sue tariffe già ridicolmente alte a lungo termine”, ha aggiunto Trump su Truth. “Hanno guadagnato abbastanza, per decenni, approfittando dei buoni vecchi Usa – ha aggiunto – i nostri ‘leader’ passati sono da biasimare per aver permesso che questo, e così tanto altro, accadesse al nostro Paese. Rendiamo l’America di nuovo grande!”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata