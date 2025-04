Risposta ad ambasciatrice Usa dopo attacco di Mosca a Kryvyi Rih

“Tacere sul fatto che è la Russia a uccidere i bambini con i missili balistici è sbagliato e pericoloso. Non fa altro che incoraggiare Mosca a continuare la guerra e a ignorare la diplomazia”. Così il presidente ucraino Zelensky dopo l’attacco missilistico sulla sua città natale, Kryvyi Rih, nel quale sono morte 18 persone, tra cui 9 bambini. Il leader di Kiev ha volto mandare un messaggio all’ambasciatrice Usa in Ucraina, Bridget Brink, che in un post aveva parlato di un generico attacco senza menzionare le responsabilità della Russia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata