Il presidente ucraino esorta gli alleati ad aumentare la pressione su Mosca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che almeno 18 persone, tra cui nove bambini, sono state uccise in seguito all’attacco missilistico balistico della Russia su Kryvyi Rih, una città dell’Ucraina centrale. Almeno 60 persone sono rimaste ferite nel raid contro la città natale del leader di Kiev, in quello che è stato descritto come un “assalto contro i civili”. Zelensky ha attribuito la responsabilità degli attacchi alla riluttanza della Russia a porre fine alla guerra e ha esortato gli alleati dell’Ucraina ad aumentare la pressione su Mosca.

