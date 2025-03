Il presidente americano: "Senza un accordo dazi e bombardamenti come non mai"

L’Iran ha risposto alla lettera con cui il presidente americano Donald Trump invitava Teheran a raggiungere un nuovo accordo sul programma nucleare iraniano minacciando azioni militari in caso di rifiuto. Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha dichiarato di aver respinto i negoziati diretti proposti dagli Usa e volti a impedire alla Repubblica Islamica di sviluppare armi nucleari. Si tratta della prima menzione ufficiale della risposta alla lettera, e preannuncia un ulteriore aumento delle tensioni tra Teheran e Washington. Pezeshkian ha detto: “Sebbene la possibilità di negoziati diretti tra le due parti sia stata respinta in questa risposta, è stato sottolineato che la strada per i negoziati indiretti rimane aperta”.

Trump: “Senza accordo dazi e bombardamenti come non mai su Iran”

Se Teheran “non stringe un accordo” con gli Stati Uniti sul programma nucleare “ci saranno dazi” e “bombardamenti. Saranno bombardamenti come non ne hanno mai visti prima“, ha detto Trump sul tema in una intervista telefonica a NBC News on Saturday evening, aggiungendo che funzionari statunitensi e di Teheran stanno “parlando”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata