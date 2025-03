Il tycoon sul social Truth: "Ci incontreremo per lavorare su politica e affari"

Segnali di distensione tra gli Stati Uniti e il Canada come fatto intendere dal presidente Donald Trump. “Ho appena finito di parlare con il primo ministro Mark Carney, del Canada. È stata una chiamata estremamente produttiva, siamo d’accordo su molte cose e ci incontreremo subito dopo le prossime elezioni canadesi per lavorare su elementi di politica, affari e tutti gli altri fattori, che finiranno per essere grandiosi sia per gli Stati Uniti d’America che per il Canada“, ha scritto su ‘Truth‘ il presidente americano Donald Trump.

Carney: “Telefonata con Trump costruttiva ma avanti con dazi”

Il primo ministro canadese Mark Carney ha affermato di aver avuto una conversazione “molto costruttiva” con il presidente americano Donald Trump in merito ai rapporti fra i due Paesi. I due leader – spiega Ottawa – hanno “concordato di avviare negoziati esaustivi su una nuova relazione economica e di sicurezza subito dopo le elezioni”. Nel frattempo Carney ha confermato che il suo governo “implementerà tariffe di ritorsione per proteggere i lavoratori canadesi e la nostra economia, a seguito dell’annuncio di ulteriori azioni commerciali degli Stati Uniti il 2 aprile 2025”.

Trump: “Washington tornerà più sicura e bella che mai”

Poco prima il tycoon aveva scritto, sempre sul suo social, un post sulla capitale americana. “Washington deve tornare pulita e sicura! Abbiamo bisogno che la nostra grande polizia torni per le strade, senza scuse da parte del sindaco o di chiunque altro”, ha dichiarato Trump. “Dobbiamo ripulire la nostra un tempo splendida capitale e renderla bella di nuovo. Saremo duri con il crimine, come mai prima d’ora”, ha spiegato. “Lavorerò con il sindaco su questo e, se non dovesse accadere, non avrò altra scelta che farlo io stesso. Washington sarà migliore, più sicura e più bella che mai!”, ha concluso.

