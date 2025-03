Al momento non si esclude la presenza di vittime, dispersi o feriti

La scossa di terremoto che ha colpito la Thailandia ha provocato il crollo di un grosso edificio in costruzione a Bangkok durante il turno di lavoro degli operai. Un video diffuso sui social media mostra l’edificio a più piani con una gru in cima crollare generando un’enorme nuvola di polvere, mentre gli operai intorno urlano e scappano. Al momento non si esclude la presenza di vittime, dispersi o feriti.

