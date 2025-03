L'amministrazione Trump ha limitato la partecipazione dei reporter dell'agenzia ai briefing

Un avvocato dell’Associated Press ha fatto richiesta a un giudice federale di ripristinare l’accesso dell’agenzia alla pool stampa della Casa Bianca e ad altri eventi ufficiali, affermando che il divieto imposto dall’amministrazione Trump è un attacco fondamentale alla libertà di parola e dovrebbe essere annullato. “L’AP ha passato ormai 44 giorni nella ‘penalty box'” ha dichiarato il legale Charles Tobin, parlando a nome dell’agenzia di stampa. Il mese scorso, l’AP ha citato in giudizio la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt e altri due funzionari dell’amministrazione, chiedendo il ripristino dell’accesso.

La Casa Bianca ha preso provvedimenti contro l’agenzia di stampa il mese scorso per non aver seguito l’ordine esecutivo del presidente Trump di rinominare il Golfo del Messico. Un avvocato del governo, Brian Hudak, ha dichiarato al giudice federale Trevor N. McFadden che “non c’è alcuna prova di esclusione”, aggiungendo che l’AP può comunque accedere agli eventi nella East Room e documentare chi arriva e chi se ne va dalla Casa Bianca. In realtà, l’AP è riuscita ad accedere agli eventi nella East Room solo occasionalmente, a discrezione della Casa Bianca.

