“Gli Stati Uniti progettano da tempo di annettere la Groenlandia“. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin commentando i piani di Donald Trump. Lo riporta Ria Novosti. “Stiamo parlando di piani seri, che hanno radici storiche di lunga data. E’ ovvio che gli Usa continueranno a promuovere sistematicamente i propri interessi geostrategici, politico-militari ed economici nell’Artico“, ha detto il leader del Cremlino durante una conferenza a Murmansk dedicata all’Artico.

Putin: “Aumenteremo nostra presenza militare nell’Artico”

L’importanza dell’Artico per la Russia e il mondo sta crescendo, il che sta portando a un’intensificazione della lotta geopolitica per le posizioni in questa regione. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, citato da Ria Novosti. “È ovvio che il ruolo e l’importanza dell’Artico stanno crescendo sia per la Russia che per il mondo intero. Ma, sfortunatamente, anche la competizione geologica e la lotta per le posizioni in questa regione si stanno intensificando”, ha dichiarato il leader del Cremlino durante una conferenza a Murmansk dedicata all’Artico. “L’Artico è un territorio che offre enormi opportunità per gli specialisti di diverse professioni, gli imprenditori e le giovani famiglie”, ha aggiunto. “Vorrei chiedere al governo di estendere il programma di ristrutturazione delle città militari e delle entità amministrativo-territoriali chiuse nell’Artico. Questo è naturalmente legato anche al rafforzamento della nostra componente militare in questa regione: il numero di militari qui crescerà”, ha spiegato Putin. “Faremo di tutto per rafforzare la leadership globale della Russia nell’Artico”

