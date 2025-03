Il Consigliere per la Sicurezza nazionale si è assunto la responsabilità dell'errore

Resta forte la polemica negli Stati Uniti dopo il “chatgate” che ha coinvolto il Pentagono e il direttore di Atlantic Jeffrey Goldberg. Il giornalista è stato infatti accidentalmente inserito in una chat su Signal nella quale membri di spicco dell’Amministrazione Trump stavano discutendo i piani di guerra contro i ribelli Houthi in Yemen.

Waltz: “Fuga notizie Signal imbarazzante, mi assumo responsabilità”

“È imbarazzante. Sì. Andremo fino in fondo. Ho appena parlato con Elon mentre venivo qui. Abbiamo le migliori menti tecniche che stanno esaminando come sia potuto succedere. Ma posso dire al 100 percento che non conosco questo tizio. Lo conosco per la sua orribile reputazione ed è davvero la feccia dei giornalisti. E lo conosco nel senso che odia il presidente, ma non gli mando messaggi. Non era nel mio telefono e scopriremo come fare. Non saprai quale membro dello staff è responsabile di questo”. Così il consigliere di Donald Trump Mike Waltz in un’intervista a Fox News in merito all’inserimento del giornalista Jeff Golberg in una chat di Signal. “Io mi assumo la piena responsabilità. Ho creato io il gruppo. Il mio lavoro è assicurarmi che tutto sia coordinato. Non voglio essere pedante qui, ma hai mai avuto il contatto di qualcuno che mostra il suo nome e poi ha il numero di qualcun altro? Sembrava qualcun altro. Ora, se l’ha fatto deliberatamente o è successo in qualche altro modo tecnico è qualcosa che stiamo cercando di capire”.

Trump: “Waltz non deve scusarsi”

Trump ha preso le difese del suo consigliere per la Sicurezza nazionale: “Non credo che debba scusarsi, credo che stia facendo del suo meglio”, le sue parole.

Trump: “D’accordo con Vance, europei sono parassiti”

Entrando poi nel merito di quanto affermato nelle chat in particolare dal vicepresidente J.D. Vance, il presidente Usa ha detto: “Veramente volete che risponda? Credo siano stati dei parassiti“, in merito agli europei. “Non do la colpa alla Nato per questo. Non do la colpa all’Europa. Do la colpa a Biden per il fatto che non gli ha fatto pareggiare i conti“, ha aggiunto il presidente Usa sul contributo europeo alla guerra in Ucraina e all’Alleanza atlantica.

