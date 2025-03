L'inviato speciale di Trump, Witkoff: "Penso che Putin non voglia conquistare tutta Europa"

Negoziatori statunitensi stanno tenendo dei colloqui nella capitale saudita Riad con le loro controparti ucraine e separatamente con i russi. L’obiettivo di Washington è di ottenere un immediato cessate il fuoco parziale alla guerra in Ucraina, seguito da un accordo di pace completo. Lo riferisce la Bbc, secondo cui quindi questi colloqui potrebbero produrre la svolta che molti sperano. IN AGGIORNAMENTO

Cosa ha detto l’inviato di Trump, Witkoff

“Penso che lui (Putin, ndr) voglia la pace“, ha detto l’inviato personale del presidente Trump Steve Witkoff, aggiungendo: “Penso che lunedì vedrete in Arabia Saudita dei veri progressi”. Eppure Dmitry Peskov, il portavoce del Cremlino, ha smorzato le aspettative. “Siamo solo all’inizio di questo percorso”, ha detto alla TV di stato russa.

Sabato sera Kiev ha subito uno dei suoi attacchi più pesanti da parte dei droni russi, con tre persone uccise, tra cui una bambina di cinque anni. “Dobbiamo spingere Putin a dare un vero ordine per fermare gli attacchi”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale di domenica. “Chi ha portato questa guerra deve portarla via”.

Droni ucraini in Russia

Ventotto droni ucraini sono stati abbattuti dalle forze armate russe durante la notte in quattro diverse regioni e sopra il Mar d’Azov. Lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca secondo quanto riportano i media russi. “Nella notte scorsa, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 28 droni ucraini”, si legge in una nota. Nello specifico, 12 droni sono stati abbattuti nelle regioni di Bryansk e Rostov, 2 in Crimea, 1 ciascuno nella regione di Krasnodar e uno sopra il Mar d’Azov.

