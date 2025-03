La maggior parte degli account sospesi erano "account di attivisti associati all'università"

La piattaforma X di Elon Musk ha sospeso diversi account appartenenti a figure dell’opposizione in Turchia a causa dei disordini nel Paese. Ne dà notizia il media Politico, facendo notare che Musk aveva dichiarato di aver acquisito X per ripristinare la libertà di parola sulla piattaforma. La mossa è arrivata dopo che le partecipate manifestazioni contro l’arresto del principale rivale politico del presidente turco Tayyip Erdogan, il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu. Imamoglu è stato arrestato poche ore prima di essere nominato candidato presidenziale per il principale partito di opposizione, il Partito Repubblicano del Popolo (Chp). Gran parte dell’attività dell’opposizione si è concentrata intorno alle università, e molti di coloro che sono collegati alle manifestazioni stanno ora vedendo i loro account su X sospesi, riferiscono gli osservatori.

La maggior parte degli account sospesi erano “account di attivisti associati all’università, che fondamentalmente condividevano informazioni sulle proteste, luoghi in cui gli studenti potevano andare”, ha detto a Politico Yusuf Can, coordinatore e analista del Programma per il Medio Oriente del Wilson Center. Molti di questi account sono “attivisti di base” con un seguito di decine di migliaia di persone, ha detto Can. Alcuni account sembrano essere sospesi solo in Turchia e non nel resto del mondo.

L’attivista Ömer Faruk Aslan ha creato un secondo account per evitare la censura. “Ieri, il mio account è stato bloccato da un ordine del tribunale perché i tweet hanno superato i 6 milioni di visualizzazioni”, ha scritto. Politico ricorda che le sospensioni degli account sono probabilmente legali poiché la legge turca consente tali azioni se il governo le richiede. Una legge sui social media del 2022 conferisce al governo un potere vasto e vago per sopprimere i contenuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata