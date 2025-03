Da Francia, Germania e Regno Unito la richiesta di un immediato ritorno al cessate il fuoco a Gaza

Preoccupa sempre di più, nella comunità internazionale, la situazione in Medio Oriente, dopo la ripresa dei bombardamenti da parte di Israele sulla Striscia di Gaza. Per la prima volta da dicembre si è visto un lancio di missili dal Libano verso Israele. Intanto Francia, Germania e Regno Unito hanno chiesto un immediato ritorno al cessate il fuoco sulla Striscia. Ecco tutte le notizie di oggi sul conflitto IN AGGIORNAMENTO

Premier Libano: “Rischiamo nuova guerra con Israele”

Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha messo in guardia dalle conseguenze della ripresa dell’attività militare al confine meridionale affermando che “potrebbe trascinare il paese in una nuova, devastante guerra” con Israele. Lo riporta l’agenzia stampa libanese NNA. Salam ha contattato il ministro della Difesa Michel Mansi, sottolineando la necessità di adottare tutte le misure di sicurezza e militari necessarie per “riaffermare che solo lo Stato detiene l’autorità sulla guerra e sulla pace“.

Idf: “Risponderemo severamente a lancio missili dal Libano”

Le forze armate israeliane hanno fatto sapere che “risponderanno severamente” al lancio di razzi effettuato questa mattina dal territorio del Libano. “Lo Stato del Libano è responsabile del rispetto dell’accordo”, ha aggiunto l’Idf. Lo riporta Ynet.

Tre razzi lanciati dal Libano verso Israele, prima volta da dicembre

Tre razzi sono stati lanciati dal Libano contro la comunità di Metula nella parte settentrionale di Israele. Tutti sono stati intercettati dalle difese aeree. Non ci sono segnalazioni immediate di feriti o danni. Si tratta del primo attacco proveniente dal Libano dal mese di dicembre.

Francia, Germania e Regno Unito chiedono immediato cessate il fuoco

“La ripresa degli attacchi israeliani a Gaza rappresenta un drammatico passo indietro per il popolo di Gaza, gli ostaggi, le loro famiglie e l’intera regione. Siamo sconvolti dalle vittime civili e chiediamo con urgenza un immediato ritorno al cessate il fuoco“. Lo dichiarano, in una nota congiunta, i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito sulla situazione a Gaza. “Esortiamo tutte le parti a riprendere i negoziati per garantire che il cessate il fuoco venga attuato pienamente e diventi permanente. Ciò deve includere il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas, che li ha detenuti in modo crudele e continua a rifiutarsi di liberarli”, si legge. “Tutti gli israeliani e i palestinesi hanno diritto alla pace e alla sicurezza. Invitiamo coloro che hanno influenza su Hamas a utilizzarla per garantire che non vi siano ulteriori attacchi contro Israele. È chiaro che Hamas non deve governare Gaza né costituire più una minaccia per Israele. Tuttavia, questo conflitto non può essere risolto con mezzi militari. La ripresa dei combattimenti porterà solo alla morte di altri civili palestinesi e ostaggi israeliani”, prosegue la nota. “Ulteriori spargimenti di sangue non sono nell’interesse di nessuno. Israele dovrebbe rispettare pienamente il diritto internazionale e consentire immediatamente il flusso di aiuti umanitari. I civili devono essere protetti e non privati dell’accesso agli aiuti essenziali o all’assistenza”. I ministri chiedono “a Israele di ripristinare l’accesso umanitario, inclusi acqua ed elettricità, e di garantire cure mediche e evacuazioni temporanee in conformità con il diritto umanitario internazionale”. La nota conclude: “Un cessate il fuoco duraturo è l’unica strada credibile per una pace sostenibile, una soluzione a due Stati e la ricostruzione di Gaza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata