Netumbo Nandi-Ndaitwah ha prestato giuramento venerdì come prima donna presidente della Namibia, in una cerimonia nella capitale Windhoek. La leader 72enne ha vinto le elezioni di novembre diventando una delle poche leader femminili in Africa, dopo Ellen Johnson Sirleaf della Liberia, Joyce Banda del Malawi e Samia Suluhu Hassan della Tanzania, tutte presenti all’insediamento.

La nuova presidente ha promesso di difendere, sostenere e appoggiare la Costituzione. Succede a Nangolo Mbumba, che era stato presidente ad interim della Namibia dal febbraio 2024, dopo la morte in carica del presidente Hage Geingob. Nandi-Ndaitwah è una veterana dell’Organizzazione del popolo del Sud Africa occidentale (SWAPO), che ha guidato la lotta per l’indipendenza della Namibia e che da allora è il partito al governo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata