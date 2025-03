A un anno dall'attacco, funzionari di Mosca affermano che "sei cittadini dell'Asia centrale" sono ricercati per aver reclutato e addestrato gli autori

A un anno dall’attentato alla sala concerti Crocus City Hall di Mosca, in cui morirono 145 persone, funzionari russi hanno affermato che questo fu pianificato e organizzato dai “servizi speciali di uno Stato ostile“. L’obiettivo, secondo una dichiarazione di Svetlana Petrenko, rappresentante del Comitato investigativo russo, era quello di “destabilizzare la situazione in Russia”. Sebbene non abbia specificato quale sia lo “Stato ostile”, ha osservato che “sei cittadini dell’Asia centrale” attualmente fuori dalla Russia sono stati accusati in contumacia e inseriti nella lista dei ricercati per presunti reclutamenti e per aver organizzato l’addestramento di quattro dei sospetti autori. I quattro uomini, tutti identificati dai media come cittadini del Tagikistan, sono comparsi in un tribunale di Mosca alla fine di marzo dello scorso anno con l’accusa di terrorismo e mostravano segni di gravi percosse. Uno sembrava essere a malapena cosciente durante l’udienza. Secondo Petrenko, 19 persone sono attualmente in custodia in Russia in relazione all’attacco al Crocus City Hall di Mosca.

Le accuse infondate della Russia contro l’Ucraina

Una fazione del gruppo Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità della strage in cui uomini armati hanno sparato a persone che stavano aspettando uno spettacolo di una famosa rock band e poi hanno dato fuoco all’edificio. Ma i funzionari russi, compreso il presidente Vladimir Putin, hanno ripetutamente affermato, senza presentare prove, che l’Ucraina ha avuto un ruolo nell’attacco. Kiev ha negato con veemenza qualsiasi coinvolgimento.

