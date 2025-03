Mattia Boer (a sinistra) e Daniele Boer (a destra) - Immagini social

Mattia e Daniele Boer di Luserna San Giovanni (Torino): sui loro social la passione per lo sci

Sono due fratelli gli italiani rimasti uccisi venerdì in Svezia quando una valanga ha travolto un elicottero che stava trasportando un gruppo di sciatori a Kårsavagge nell’area dei monti Abisko. Lo ha comunicato la Farnesina precisando che le due vittime (così come un terzo fratello, rimasto illeso) erano di Luserna San Giovanni, comune in provincia di Torino. Secondo quanto riporta il giornale locale del pinerolese ‘L’Eco del Chisone‘ i due sciatori deceduti sarebbero i fratelli Mattia e Daniele Boer, mentre si sarebbe salvato il terzo fratello, Simone.

Chi sono Mattia e Daniele Boer, travolti dalla valanga in Svezia

Classe 1975, Mattia Boer, stando alle informazioni reperibili sul web, faceva l’odontotecnico e, dal 2000, era titolare di un laboratorio odontotecnico a Luserna San Giovanni, realizzando protesi dentistiche per lo studio dentistico del padre Silvio e del fratello Simone, sopravvissuto alla tragedia di venerdì. Appassionato di scialpinismo e di moto, sul suo profilo Facebook postava molti video e foto dei suoi sport. Daniele Boer, invece, non viveva in provincia di Torino insieme alla famiglia ma abitava e lavorava a Ginevra, in Svizzera, dove faceva l’amministratore per una società immobiliare. Anche sui suoi social tante foto sulla neve, compresa quella del profilo, che lo ritrae con gli sci ai piedi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata