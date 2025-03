La premier ha partecipato al tavolo sui migranti e al pre-vertice dell'Ecr, il partito dei conservatori e riformisti europei

Giorgia Meloni è arrivata a Bruxelles per prendere parte al Consiglio europeo.

#EUCO | EU summit, 20-21 March 2025 On the EU leaders’ agenda:

📌Ukraine

📌Middle East

📌competitiveness

📌European defence

📌next MFF

📌migration

📌multilateralism More info 👉 https://t.co/STPqZHFkug — EU Council (@EUCouncil) March 19, 2025

Meloni presiede tavolo migranti, 16 i Paesi presenti

Alle ore 10.00, presso la Sala della delegazione dei Paesi Bassi dell’Europa Building a Bruxelles, la presidente del Consiglio ha presieduto, insieme al primo ministro dei Paesi Bassi Dick Schoof e alla premier danese Mette Frederiksen, la riunione di coordinamento sul tema delle migrazioni. Prenderanno parte all’incontro i capi di Stato o di governo di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Grecia, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca, Svezia e Ungheria.

Von der Leyen: “Giorni decisivi per l’Europa”

Alla riunione sui migranti ha partecipato anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Questi sono giorni decisivi per l’Europa e abbiamo un’agenda fitta per il Consiglio europeo. Naturalmente, discuteremo dell’Ucraina, di come arrivare finalmente a una pace giusta”, ha affermato von der Leyen. “Ma siamo sfidati nella nostra competitività e siamo sfidati nella nostra agenda sulla sicurezza. Quindi, il tema della competitività sarà importante per questo Consiglio europeo. E poi Readiness2030, il libro bianco, il nuovo piano per la sicurezza saranno anche al centro della discussione che avremo oggi”.

Pre-summit di Ecr a Bruxelles prima del Consiglio europeo

La numero uno di Palazzo Chigi, prima di recarsi a Palazzo Europa per il Consiglio europeo, ha partecipato al pre-vertice dell’Ecr, il partito dei conservatori e riformisti europei, presso l’Hotel Amigo di Bruxelles. All’incontro c’erano il premier belga Bart De Wever, quello ceco Petr Fiala e il presidente del partito Ecr Mateusz Morawiecki.

