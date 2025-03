Il portavoce ha dichiarato che l'operazione è una risposta a più di 47 raid aerei statunitensi, ordinati dal presidente Trump

I ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall’Iran hanno rivendicato la responsabilità di un secondo attacco con 18 missili balistici e da crociera, insieme a droni, contro la portaerei USS Harry S Truman e le navi da guerra che la accompagnano, nel Mar Rosso settentrionale, definendolo una rappresaglia per i raid degli Stati Uniti.

Il portavoce militare degli Houthi, il generale di brigata Yahya Saree, ha dichiarato che l’attacco è una risposta a più di 47 attacchi aerei statunitensi, ordinati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sulle aree controllate dai ribelli nello Yemen, tra cui la capitale Sanaa e la provincia di Saada, al confine con l’Arabia Saudita. Sia Washington che gli Houthi hanno lanciato l’allarme: potrebbe verificarsi un’ulteriore escalation dopo gli attacchi aerei statunitensi, volti a dissuadere i ribelli dall’attaccare navi militari e commerciali in una delle rotte commerciali più trafficate del mondo.

“Le forze armate yemenite non esiteranno a colpire tutte le navi da guerra americane nel Mar Rosso e nel Mar Arabico come rappresaglia per l’aggressione contro il nostro Paese”, ha dichiarato Saree.

Gli Usa non hanno confermato tali attacchi. Secondo i media Houthi, Washington ha condotto intanto stanotte altri raid sullo Yemen prendendo di mira una fabbrica nella regione occidentale di Hodeida e la cabina di pilotaggio della ‘Galaxy Leader’, una nave catturata più di un anno fa dai ribelli. Il Comando centrale per il Medio Oriente (Centcom) dell’esercito statunitense ha dichiarato da parte sua che “continuano le operazioni contro i terroristi Houthi”, senza fornire ulteriori dettagli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata