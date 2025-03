Il presidente degli Stati Uniti conferma la promessa di imporre tasse reciproche dal 2 aprile

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non avere “alcuna intenzione” di allentare i dazi su acciaio e alluminio , mentre Washington si avvicina a una guerra commerciale totale con i principali partner. Da gennaio, l’inquilino della Casa Bianca ha imposto tasse su più partner commerciali e importazioni, tra cui acciaio e alluminio, agitando i mercati finanziari e alimentando i timori che i suoi piani potrebbero far precipitare in recessione la più grande economia del mondo. Il leader americano ha dichiarato ai giornalisti a bordo dell’Air Force One che non aveva intenzione di fare eccezioni alle tariffe, affermando: “No, non ne ho intenzione“.

