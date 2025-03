Idf: "Colpiti terroristi che usavano drone". Tra le vittime dell'attacco ci sarebbero anche tre giornalisti

Rimane alta la tensione in Medioriente. Israele ha lanciato un raid a Beit Lahiya, nel nord di Gaza, uccidendo almeno nove persone. Lo riportano i media palestinesi. Secondo l’agenzia di stampa Shehab, tra le vittime ci sarebbero anche tre giornalisti. Uno di loro sarebbe Mahmoud Isleem, fotografo che ha lavorato per l’agenzia Anadolu.

Hamas: “Attacchi Israele a Gaza violano accordo tregua”

Immediata la risposta di Hamas. Tel Aviv “ha commesso un orribile massacro nel nord della Striscia di Gaza prendendo di mira un gruppo di giornalisti e operatori umanitari, in una palese violazione dell’accordo di cessate il fuoco“, ha affermato il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, citato dai media.

Idf: “Colpiti terroristi che usavano drone”

Le forze di difesa israeliane hanno confermato di aver effettuato attacchi aerei a Beit Lahiya. In una dichiarazione hanno dichiarato di aver identificato “due terroristi che operavano un drone che costituiva una minaccia per le truppe israeliane nella zona”. I miliziani sono stati colpiti in un attacco e poco dopo “altri terroristi ha raccolto l’attrezzatura per il drone e sono saliti su un veicolo”.

