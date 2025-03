Milioni di persone nell’Asia meridionale, venerdì 14 marzo, hanno celebrato l’Holi, la festa indù dei colori, imbrattandosi a vicenda con polvere colorata, ballando al ritmo di musica festosa e banchettando con dolci tradizionali preparati per l’occasione.

Holi, cos’è la festa dei colori in India

La festa primaverile vede gli indù prendere parte alla celebrazione della fine dell’inverno, del trionfo del bene sul male, la rinascita e la reincarnazione. La ricorrenza è una festa nazionale in India, mentre in Nepal l’evento viene celebrato per due giorni. Viene celebrata anche in altri Paesi dell’Asia meridionale e da tutti gli indiani induisti in giro per il mondo. L’Holi ha le sue origini nella mitologia e nella tradizione indù. Celebra l’amore divino tra il dio indù Krishna e la sua consorte Radha, e simboleggia un periodo di rinascita e ringiovanimento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata