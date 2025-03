Nuovo attacco della portavoce del ministero degli Esteri di Mosca al Capo dello Stato

Nuovo attacco della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova al Qurinale. “Le dichiarazioni del Presidente italiano Sergio Mattarella secondo cui la Russia starebbe minacciando l’Europa con armi nucleari sono menzogne e falsità”, ha detto Zakharova, che ha aggiunto: “Questa è una bugia, questa è disinformazione”. Il Capo dello Stato nella sua visita a Hiroshima l’8 marzo aveva detto che “la Russia si è fatta promotrice di una pericolosa narrativa nucleare”.

La funzionaria del dicastero guidato da Sergej Lavrov aveva già preso di mira Mattarella dopo che il presidente della Repubblica aveva paragonato l’aggressione russa all’Ucraina alle azioni del Terzo Reich di Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale. Durissima era stata la reazione di Zacharova: “È strano e folle sentire invenzioni così blasfeme dal presidente dell’Italia, un paese che sa in prima persona cosa sia veramente il fascismo”. Dal Colle non era arrivata nessuna replica mentre la premier Giorgia Meloni aveva difeso il capo dello Stato, spiegando come ” gli insulti della portavoce del Ministero degli Esteri russo, che ha definito ‘invenzioni blasfeme’ le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, offendono l’intera Nazione italiana, che il Capo dello Stato rappresenta”.

