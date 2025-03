Migliaia di persone sono scese in piazza a Katmandu, in Nepal, per celebrare la festa Holi, il festival dei colori che segna l’inizio della primavera nei Paesi induisti. L’evento è un’occasione per ballare, suonare e lanciarsi a vicenda della polvere rossa, verde, blu e rosa. La tradizione celebra l’amore divino tra il dio induista Krishna e la sua consorte Radha e indica un periodo di rinascita e ringiovanimento, abbracciando il positivo e lasciando andare l’energia negativa. Il festival di Holi, noto come Faghu in Nepal, è stato celebrato anche dai turisti stranieri in visita nella capitale nepalese e viene replicato a livello mondiale, anche in Italia.

