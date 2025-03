Arrestato l'ufficiale coinvolto nello scontro con la petroliera

Il capitano della nave cargo che si è scontrata con una petroliera statunitense nel Mare del Nord, arrestato dalla polizia britannica, è un cittadino russo. L’uomo, 59 anni, resta in custodia. La sua identità non è stata resa noto dalle autorità. Il capitano è stato arrestato martedì dalla polizia nel Nord-est dell’Inghilterra con l’accusa di omicidio colposo per grave negligenza in seguito alla collisione. Non è stato ancora incriminato. La compagnia di navigazione Ernst Russ, proprietaria della nave cargo Solong, battente bandiera portoghese, ha dichiarato che i 14 membri dell’equipaggio erano cittadini russi e filippini.

Lo scontro

La nave si è scontrata lunedì con una petroliera che trasportava carburante per jet destinato all’esercito statunitense nel Mare del Nord, al largo della costa orientale dell’Inghilterra, incendiando entrambe le imbarcazioni. Un marinaio della Solong è stato presumibilmente dichiarato morto a causa della collisione, che ha sollevato timori di gravi danni ambientali. Le autorità britanniche hanno affermato di non avere sospetti che si sia trattato di un atto doloso.

Su nave cargo Solong allarmi inadeguati e porte antincendio non conformi

I documenti dell’ispezione portuale mostrano che la nave cargo Solong non aveva superato i controlli di sicurezza imposti dal governo a Dublino, in Irlanda, nel mese di luglio. Secondo i controlli la “comunicazione della posizione di governo di emergenza/lettura della bussola” della nave non era leggibile. Gli ispettori avevano riscontrato un totale di 10 carenze, tra cui allarmi “inadeguati”, mezzi di salvataggio “non correttamente mantenuti” e porte antincendio “non conformi ai requisiti”. Un’ispezione effettuata in Scozia a ottobre aveva riscontrato altre due carenze. La nave non è però stata trattenuta dopo nessuna delle due ispezioni. Le autorità britanniche affermano di non aver trovato finora alcuna prova di un’azione criminale nell’incidente. La polizia di Humberside ha detto che gli investigatori stanno conducendo indagini insieme alle agenzie partner. L’indagine è condotta dagli Stati Uniti e dal Portogallo, i Paesi di bandiera delle navi.La Solong oggi era alla deriva e ancora in fiamme, ma è probabile che rimanga a galla piuttosto che affondare, hanno detto gli ufficiali.

