In risposta alla revoca dell'accredito a due membri del personale dell'ambasciata britannica a Mosca

Il governo britannico ha annunciato di aver espulso un diplomatico russo e il suo coniuge in risposta all’espulsione di due membri del personale dell’ambasciata britannica a Mosca all’inizio della settimana. Il ministero degli Esteri ha dichiarato in un comunicato di aver convocato l’ambasciatore russo nel Regno Unito, Andrei Kelin, a seguito di una “campagna di molestie sempre più aggressiva e coordinata contro i diplomatici britannici” che, a suo dire, rappresentava un tentativo di chiudere l’ambasciata britannica a Mosca. A Kelin è stato detto che il Regno Unito “non sopporterà l’intimidazione del personale dell’ambasciata britannica e delle loro famiglie”. Di conseguenza, il ministero degli Esteri ha intrapreso “un’immediata azione reciproca, revocando l’accreditamento di un diplomatico russo e del suo coniuge”. Il Ministero ha aggiunto che è chiaro che la Russia sta “cercando attivamente di spingere l’ambasciata britannica a Mosca verso la chiusura e non ha alcun riguardo per il pericoloso impatto escalation di questo”.

