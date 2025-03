A una settimana dall'annuncio della lettera di Trump a Teheran per negoziare un accordo

Venerdì 14 marzo si terrà a Pechino un incontro tra Cina, Russia e Iran sul tema del nucleare di Teheran. Lo ha riferito una portavoce del ministero degli Esteri cinese, citata dal Global Times, precisando che l’incontro sarà presieduto dal vice ministro degli Esteri cinese Ma Zhaoxu e che parteciperanno anche il vice ministro degli Esteri russo Sergey Alexeevich Ryabkov e il vice ministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi. Le tre parti si scambieranno opinioni sulla questione nucleare di Teheran e su altre di reciproco interesse, ha fatto sapere il ministero.

La lettera di Trump all’Iran per negoziare un accordo sul nucleare

Il vertice avverrà esattamente una settimana dopo che venerdì scorso il presidente americano Donald Trump, in un’intervista a Fox Business, aveva detto di avere scritto una lettera al leader supremo della Repubblica islamica, l’ayatollah Ali Khamenei, chiedendogli impegno per negoziare un accordo sul nucleare. “Ho detto ‘spero che negozierete’, perché sarà molto meglio per l’Iran“, aveva riferito il leader della Casa Bianca. “Penso che vogliano quella lettera. L’altra alternativa è che noi dobbiamo fare qualcosa, perché non si può permettere un’altra arma nucleare”, aveva aggiunto il tycoon.

