Uno scuolabus che trasportava 31 persone si è ribaltato sulla Garden State Parkway nel New Jersey. Sono 15 in tutto i feriti, compreso l’autista, di cui solo uno in modo grave. Non sono stati registrati morti. Nei video diffusi in rete si vede l’autobus giallo su un fianco, con la porta di emergenza aperta e un gran numero di soccorritori.

