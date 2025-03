Gli aggiornamenti dal fronte dopo oltre due anni di guerra

IN AGGIORNAMENTO – Il gruppo partigiano ucraino ‘Atesh’ avrebbe sabotato una linea ferroviaria che collega parti della Crimea con la linea del fronte nell’Oblast di Zaporizhzhia, interrompendo in questo modo l’attività delle linee di rifornimento russe. Lo ha rivendicato il gruppo via Telegram, come riporta il ‘Kiev Indipendent’. Tutti gli aggiornamenti sul conflitto in Ucraina.

Attacco con droni su Zaporizhzhia

Un vasto incendio è scoppiato in una struttura critica nell’Oblast’ di Zaporizhzhia, in Ucraina, a seguito di un attacco russo condotto via droni. Lo ha reso noto il governatore regionale Ivan Federov. Lo riporta il ‘Kyiv Independent’. A seguito dell’attacco, le forniture di gas nella regione sono state limitate, ha aggiunto Federov.Non sono state fornite immediatamente informazioni sull’entità dei danni e sull’eventuale presenza di vittime nell’attacco, sottolinea il ‘Kyiv Independent’, aggiungendo che non sono stati inoltre forniti dettagli sull’ubicazione dell’impianto.

Russia prende il controllo di due insediamenti nel Kurks

L’esercito russo ha preso il controllo di due insediamenti nella direzione di Kursk nel giro di 24 ore. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, citato da Interfax. “Durante le operazioni offensive, unità del gruppo militare Sever hanno liberato il villaggio di Lebedevka nella regione di Kursk e il villaggio di Novenkoye nella regione di Sumy”, viene riferito. Ieri il ministero della Difesa aveva riferito che l’esercito russo aveva ripreso il controllo degli insediamenti di Viktorovka, Nikolaevka e Staraya Sorochina nella regione di Kursk.

