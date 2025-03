Il leader della Cdu ha sottolineato che si tratterebbe di un'integrazione allo scudo statunitense già esistente

Il leader della Cdu, Friedrich Merz, ha affermato di ritenere che, alla luce della mutata situazione della sicurezza in Germania, in Europa e nel mondo, sia necessario un deterrente nucleare più forte in Europa. Anche il candidato cancelliere dell’Unione, parlando domenica a Deutschlandfunk, si è mostrato fondamentalmente aperto alla partecipazione nucleare della Germania e vuole parlarne con le due potenze nucleari europee: Francia e Regno Unito.

Ha sottolineato che si tratterebbe di un’integrazione allo scudo nucleare statunitense già esistente. Per quanto riguarda la guerra di aggressione russa in Ucraina, il leader della Cdu si è espresso a favore della fornitura di missili da crociera Taurus all’Ucraina, in coordinamento con i partner Francia e Regno Unito, che già forniscono sistemi d’arma simili. Secondo Merz, l’Ucraina ha bisogno di un elevato livello di sicurezza, anche dopo un cessate il fuoco, così come la Nato sul suo fianco orientale.

