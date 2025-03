Il soggetto non è stato ucciso e si trova ora in ospedale. Trump si trovava in Florida al momento dei fatti

Il Secret Service, che garantisce la sicurezza del presidente Usa, ha sparato a un uomo armato nei pressi della Casa Bianca a Washington, poco dopo la mezzanotte. Lo riporta la Nbc. L’uomo non è stato ucciso e si trova ora in ospedale.

Secondo quanto riferito dal Secret Service in un comunicato, nessun’altra persona è rimasta ferita nella sparatoria, avvenuta a circa un isolato dalla dimora del presidente degli Stati Uniti. L’attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump si trovava in Florida al momento dei fatti.

I Servizi Segreti hanno dichiarato di aver ricevuto informazioni dalla polizia locale sui movimenti dell’uomo, proveniente dallo Stato dell’Indiana. La persona è poi stata trovata, insieme alla sua auto, nelle vicinanze della Casa Bianca. “Quando gli agenti si sono avvicinati, l’individuo ha brandito un’arma da fuoco e ne è scaturito uno scontro a fuoco, durante il quale il nostro personale ha sparato”, ha dichiarato il Secret Service in un comunicato. L’uomo è stato ricoverato in ospedale. I Servizi Segreti hanno dichiarato che le sue condizioni sono “sconosciute”.

