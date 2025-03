Incendi di sterpaglie hanno bruciato una vasta area di terreno a Long Island, New York, sabato, alimentati da forti venti che hanno sollevato denso fumo grigio nel cielo e hanno portato all’evacuazione di una base militare e alla chiusura di un’autostrada.

La governatrice Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza e ha affermato che le agenzie statali stavano rispondendo agli incendi nella zona dei Pine Barrens, un’area boschiva che ospita cittadine pendolari a est di New York City. Dati satellitari preliminari hanno indicato che il fuoco e il fumo si estendevano per circa 4 chilometri lungo la Sunrise Highway, secondo il Fire Information for Resource Management System della NASA.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata