Si celebrano i 50 anni della canoa simbolo delle Hawaii, che ispirò il cult Disney ‘Oceania’. La canoa varata mezzo secolo fa ha contribuito a trasformare la cultura hawaiana da motivo di vergogna a fonte di orgoglio, riportando in vita l’arte di viaggiare per mare decifrando stelle, onde e condizioni meteorologiche.

La storia della canoa di ‘Oceania’

Quella nave, una canoa a doppio scafo chiamata Hokulea, venne varata l’8 marzo 1975. Nel 1980, Nainoa Thompson divenne il primo hawaiano in sei secoli a navigare fino a Tahiti senza bussola o strumenti moderni, percorrendo circa 4.300 chilometri. Nel 1978, un equipaggio impreparato salpò verso Tahiti con condizioni meteorologiche avverse e la Hokulea si capovolse poche ore dopo la partenza. Eddie Aikau, membro dell’equipaggio, prese la sua tavola da surf per cercare aiuto. La Guardia Costiera salvò la canoa, ma Aikau non fu mai ritrovato.

