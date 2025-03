Re Carlo ha rivelato in una nuova trasmissione, “The King’s Music Room”, alcune delle canzoni e delle musiche che hanno scandito i momenti importanti della sua esistenza regalandogli gioia ed emozioni diventando, di fatto, la colonna sonora della sua vita. Una selezione di artisti che va dai cantanti degli anni Trenta a personaggi moderni come la star dell’afrobeats Davido e l’icona della disco music Grace Jones. Trasmessa in occasione del Commonwealth Day, il prossimo 10 marzo, la trasmissione andrà in onda su Apple Music e riflette sulle esperienze del sovrano britannico e il suo apprezzamento per il potere della musica di suscitare emozioni e unire le persone. In una breve introduzione che anticipa il programma, Re Carlo ha parlato del ruolo che la musica ha avuto nella sua vita, sottolineando la sua capacità di portare felicità, fornire conforto e trasportare gli ascoltatori attraverso il tempo e lo spazio. La playlist comprende artisti come Bob Marley, Kylie Minogue e talenti emergenti come RAYE.

