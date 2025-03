Un altro naufragio è avvenuto nelle stesse ore nelle acque del Gibuti: 2 morti

Due barche si sono rovesciate giovedì 6 marzo al largo dello Yemen. Due membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo, ma altri cinque e 181 migranti risultano dispersi. Lo ha detto Tamim Eleian, portavoce dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) ad Associated Press.

IOM is verifying deeply concerning reports of 186 persons missing after 4 migrant boats capsized off the coasts of #Yemen and #Djibouti last night.

The route between the Eastern Horn of Africa and Yemen has claimed 558 lives in 2024.

Urgent action is needed to save lives! pic.twitter.com/3DTIHGUgnN

— IOM MENA (@IOM_MENA) March 7, 2025