Annuncio del presidente Usa dopo un colloquio con Claudia Sheinbaum, l'accordo vale fino al 2 aprile

Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato la revoca dei dazi del 25% sulla maggior parte delle merci provenienti dal Messico fino al 2 aprile. La decisione arriva in seguito a un colloquio con la presidente messicana Claudia Sheinbaum.

L’annuncio di Trump giunge dopo che il suo segretario al Commercio, Howard Lutnick, aveva detto che le tariffe su Canada e Messico sarebbero state “probabilmente” rinviate. Si tratta del secondo rinvio di un mese che Trump ha annunciato da quando ha presentato per la prima volta i dazi sulle importazioni all’inizio di febbraio. Il rinvio, secondo quanto annunciato dal tycoon, si applicherà alle merci conformi all’accordo commerciale che Trump ha negoziato con Canada e Messico durante il suo primo mandato, cioè l’Usmca, la versione rinegoziata del Nafta.

“Dopo aver parlato con la presidente messicana Claudia Sheinbaum, ho concordato che il Messico non sarà tenuto a pagare dazi su tutto ciò che rientra nell’accordo Usmca. L’accordo è valido fino al 2 aprile”, ha annunciato Trump in un post sul social Truth facendo presente di averlo fatto “come conciliazione e per rispetto della presidente Sheinbaum. I nostri rapporti sono molto buoni e stiamo lavorando duramente, insieme, alla frontiera sia per impedire l’ingresso di clandestini negli Stati Uniti che per fermare il fentanyl. Grazie alla presidente Sheinbaum per il suo impegno e la sua collaborazione”, ha scritto Trump.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata