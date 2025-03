E' quanto si legge nella delle conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 6 marzo elaborata dagli ambasciatori Ue venerdì scorso

“Un cessate il fuoco” in Ucraina “può aver luogo solo come parte di un accordo di pace globale; qualsiasi accordo di questo tipo deve essere accompagnato da solide e credibili garanzie di sicurezza per l’Ucraina”. E’ quanto si legge nella bozza delle conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 6 marzo elaborata dagli ambasciatori Ue venerdì scorso e visionata da LaPresse.

Domani è prevista una nuova riunione del Coreper che potrebbe modificare il testo delle conclusioni prima del vertice. “Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza dei seguenti principi: non possono esserci negoziati sull’Ucraina senza l’Ucraina; non possono esserci negoziati che incidano sulla sicurezza europea senza il coinvolgimento dell’Europa. L’Ucraina e la sicurezza dell’Europa sono interconnesse”, si legge ancora nel testo.

Usa: “Europa investa in sicurezza”

“Accogliamo con favore il fatto che gli europei assumano la guida della sicurezza europea“, “devono investire nella capacità di farlo“. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Mike Waltz parlando alla Casa Bianca, il giorno dopo che il primo ministro britannico Keir Starmer ha presentato una nuova coalizione europea per garantire la pace tra Russia e Ucraina. Lo riporta la Cnn.

“Stanno certamente mostrando una volontà, e sia Starmer che il presidente francese Emmanuel Macron l’hanno dimostrata la scorsa settimana, prima di venerdì. Abbiamo avuto anche il Segretario Generale della Nato, al telefono con il Presidente, prima che arrivasse il Presidente Zelensky. Siamo quindi lieti che l’Europa si faccia avanti per l’Europa, ma deve anche investire nelle capacità per farlo”, ha aggiunto. Waltz ha detto che, prima della visita di Zelensky alla Casa Bianca di venerdì, era evidente che l’Europa aveva intenzione di aumentare il suo contributo alla sicurezza dell’Ucraina. “Tutto questo è stato dimostrato e ripetutamente comunicato agli ucraini e lui avrebbe potuto andarsene con una garanzia economica che avrebbe portato benefici all’Ucraina e al mondo intero per una generazione”, ha concluso.

