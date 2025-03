Squadre antincendio hanno continuato a combattere incendi boschivi nelle Caroline del Nord e del Sud domenica scorsa, in condizioni di siccità e venti forti che hanno costretto all’evacuazione di alcuni residenti. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha avvertito di un aumento del pericolo di incendi nella regione a causa della combinazione di combustibili estremamente secchi e umidità relativa molto bassa.

In Carolina del Sud, oltre 175 incendi hanno bruciato circa 17 chilometri quadrati. Il governatore Henry McMaster ha dichiarato lo stato di emergenza domenica per supportare gli sforzi di risposta agli incendi boschivi, e un divieto di bruciature a livello statale è rimasto in vigore. CREDIT WPDE

