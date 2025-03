L'incidente sulla Diagonal, su uno dei due veicoli c'erano degli studenti di Messina: nessuno di loro è in gravi condizioni

Grave incidente a Barcellona lungo la Diagonal. Due bus si sono scontrati a un incrocio. L’incidente ha provocato almeno 34 feriti e quattro di loro sarebbero gravi, tra cui un minore e un uomo rimasto intrappolato in un veicolo che i soccorritori stanno cercando di mettere in salvo. Secondo alcuni testimoni, citati da La Vanguardia, un bus della compagnia Autocares Canals ha colpito un altro bus del gruppo Julia, che si è schiantato contro un albero. Su uno dei due mezzi ci sarebbe stata una scolaresca di studenti italiani, di Messina, riferiscono fonti della Farnesina. Tra gli italiani, però, non ci sarebbe nessuno dei feriti gravi. È stato inviato un autobus sostitutivo per portare i ragazzi in albergo a Barcellona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata