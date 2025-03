Hamas insiste per attuare la seconda fase del cessate il fuoco

Pochi minuti dopo la fine dei 42 giorni della prima fase del cessate il fuoco a Gaza, Israele appoggia la proposta degli Stati Uniti di vedere il cessate il fuoco con Hamas esteso fino al Ramadan e alla Pasqua ebraica, durante i quali tutti gli ostaggi potrebbero potenzialmente essere rilasciati. Lo riporta il Times of Israel, sottolineando che il Ramadan, iniziato venerdì sera, dura fino al 29 marzo. La Pasqua ebraica termina il 20 aprile. La metà degli ostaggi – vivi e morti – saranno rilasciati il primo giorno del cessate il fuoco prolungato, afferma l’ufficio del primo ministro in una dichiarazione rilasciata dopo un incontro di quattro ore presieduto dal primo ministro Benjamin Netanyahu. I restanti ostaggi verranno rilasciati alla fine del periodo se verrà raggiunto un cessate il fuoco permanente, afferma l’ufficio del primo ministro, sottolineando che si tratta di un piano proposto dall’inviato speciale americano Steve Witkoff. Hamas deve ancora accettare il piano di Witkoff, dice Israele. “Se Hamas dovesse cambiare posizione”, afferma l’ufficio di Netanyahu, “Israele avvierà immediatamente i negoziati su tutti i dettagli del piano Witkoff”.

Hamas insiste nell’attuazione della seconda fase del cessate il fuoco a Gaza nel conflitto contro Israele e ha ribadito il suo “pieno impegno nell’attuazione di tutti i termini dell’accordo in tutte le sue fasi e dettagli” e ha invitato la comunità internazionale a fare pressione su Israele affinché proceda immediatamente alla seconda fase. Basem Naim, un membro dell’ufficio politico di Hamas, ha detto all’Associated Press che non c’erano stati “progressi” prima che i negoziatori israeliani tornassero a casa venerdì.

Ex negoziatore, Netanyahu fermi guerra Hamas si sradica con soluzione politica

“Non c’è un compromesso possibile: da questo stallo si esce o con l’inizio della fase due dell’accordo, o con la guerra”. Lo dice in una intervista a Repubblica l’ex negoziatore Gershon Baskin. Nel 2011 negoziò per Israele il rilascio del caporale Gilad Shalit, e da allora ha sempre mantenuto i canali aperti con i palestinesi. “Israele vuole continuare con l’accordo per lo scambio ostaggi-prigionieri senza mettere fine alla guerra, ma Hamas ha accettato l’intesa sul cessate il fuoco a gennaio principalmente perché la fase due prevedeva il ritiro israeliano da Gaza – afferma – Credo che Israele non abbia mai avuto l’intenzione di arrivare al ritiro. Netanyahu pensava di convincere Trump ad appoggiare il prolungamento della fase uno e che Hamas l’avrebbe accettato, ma Hamas non lo accetterà”. Dal suo punto di vista, Netanyahu non vuole la fine della guerra “per sopravvivenza politica”. “Ha sacrificato gli ostaggi a lungo per questo. I suoi alleati minacciano di togliere l’appoggio al governo se consentirà ad Hamas di rimanere a Gaza. Non ha fatto nulla per lavorare con gli Stati arabi né per rafforzare l’Autorità palestinese in modo tale che sia in grado di assumersi la responsabilità di Gaza”, sottolinea. L’obiettivo del governo israeliano resta “sradicare Hamas”, ma “la soluzione è solo politica”.

Israele blocca ingresso beni e forniture a Gaza

Israele sta bloccando l’ingresso a Gaza di beni e forniture. L’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha rilasciato una dichiarazione in base alla quale “il premier israeliano ha deciso che a partire da questa mattina cesseranno tutti gli ingressi di beni e forniture nella Striscia di Gaza”.

Israele: “Ulteriori conseguenza se Hamas non accetta accordi”

L’Ufficio del primo ministro ha avvertito anche di “ulteriori conseguenze” se Hamas non accetta quella che, secondo Israele è una proposta degli Usa per una estensione del cessate il fuoco. “Israele non consentirà un cessate il fuoco senza il rilascio dei nostri ostaggi. Se Hamas continua a rifiutare, ci saranno ulteriori conseguenze”. Hamas e Israele devono ancora negoziare la seconda fase del cessate in fuoco, in cui Hamas avrebbe dovuto rilasciare decine di ostaggi rimasti in cambio del ritiro israeliano e di un cessate il fuoco duraturo.

