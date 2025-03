Un bambino caduto in un pozzo in una comunità amazzonica del Perù è stato salvato sabato dopo l’intervento di un gran numero di soccorritori e delle forze di sicurezza. Il bimbo di 18 mesi si trovava a 15 metri di profondità. Le autorità hanno dichiarato che le forze di sicurezza hanno impiegato quasi 20 ore per riportarlo in superficie.

